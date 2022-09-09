Чоловік уклав угоду про винуватість з прокурором і погодився на покарання

Рівненський суд призначив рік умовно 55-річному чоловікові, який поширював на своїй сторінці в «ВКонтакте» дописи з комуністичною символікою. Публікації він поширював ще за кілька років до повномасштабного вторгнення. Чоловік визнав свою провину та підписав угоду про винуватість з прокурором.

Про вирок Рівненського міського суду стало відомо у п'ятницю, 9 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, 55-річний чоловік продовж декількох років поширював на своїй сторінці в соцмережі «ВКонтакте» дописи із символікою та пропагандою комуністичного тоталітарного режиму, який від травня 2015 року в Україні заборонений.

СБУ публікувала скріншоти дописів, які поширював чоловік. На одному з них зображена радянська символіка та підпис «у мене це викликає гордість, а у тебе?»

Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної символіки), санкція якої передбачала як мінімум обмеження волі до п'яти років.

«Вироком Рівненського міського суду затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним за участі захисника та призначено винуватцю покарання у вигляді обмеження волі строком на два роки, звільнивши обвинуваченого від відбування покарання з випробувальним терміном один рік», – йдеться у повідомленні.

Мобільний телефон, який використовувався для входу до соціальної мережі, конфісковано в дохід держави. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.