На Рівненщині переселенку з Запоріжжя викрили на виправдовуванні російської агресії. Жінка заявляла, що росіяни не вчиняли звірства у Бучі на Київщині, а також стверджувала, що Україна сама спровокувала Росію на вторгнення через «небажання домовлятись». У разі доведення вини їй загрожує до трьох років ув'язнення.

Про вручення підозри повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини у понеділок, 5 вересня. Як встановило слідство, жінка є уродженкою Запорізької області, але проживає на Рівненщині. Вона заперечувала вбивства російськими військовими цивільних мешканців міста Буча Київської області під час його окупації. Як саме вона це робила – у приватній розмові чи у соцмережах – наразі невідомо.

«Вказувала, що у повномасштабному вторгненні РФ на територію України винна українська влада через небажання домовлятися з Російською федерацією, тим самим виправдовувала збройну агресію Російської федерації проти України», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вручили їй підозру за ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії Росії проти України). У разі доведення вини жінці загрожує максимум до трьох років ув'язнення.

Щоправда, наразі обвинувачені за цією статтею отримують переважно умовне покарання. До прикладу, наприкінці червня Кузнецовський суд призначив рік умовно 62-річній мешканці Вараша, яка заперечувала російські звірства у Бучі. Приблизно в цей же час рік умовно отримав мешканець Рівного, який заперечував обстріл росіянами житлового будинку в Києві.

Трішки суворіше покарання – два роки умовно – отримав 59-річний білорус, який виправдовував обстріл росіянами телевежі неподалік Рівного, внаслідок чого тоді загинула 21 людина.