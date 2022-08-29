Мешканку міста Сарни на Рівненщині звинувачують у поширенні інформації про рух українських військ та техніки. Як вважає слідство, жінка сфотографувала військових, які рухались містом, і надіслала дані представнику ФСБ. Також виявилось, що в «Однокласниках» вона заперечувала злочини російських військових в Україні. У разі доведення вини їй загрожує до восьми років тюрми.

Про вручення підозри стало відомо у понеділок, 29 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Відомо, що жінка є громадянкою Росії, але вже багато років проживає на Рівненщині. За версією слідства, вона фотографувала військову техніку та військових, які йшли вулицями міста Сарни.

«Пізніше, використовуючи WhatsApp, підозрювана надсилала ці фото із коментарем щодо напрямку руху Збройних Сил України на даний час невстановленим особам, таким чином поширюючи інформацію про рух ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості», – йдеться у повідомленні. Додамо, що за інформацією прес-служби СБУ Рівненщини, жінка спілкувалась з представником ФСБ Росії.

Окрім цього, у соцмережах вона також заперечувала, що Росія обстрілює мирне населення України та підтримувала так звану «спецоперацію».

Слідчі вручили їй підозри за двома статтями ККУ: ч.2 ст. 114-2 (поширення інформації про рух військ) та ч.1 ст. 436-2 ККУ (заперечення збройної агресії Росії проти України). Зазначимо, що санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми.