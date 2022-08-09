За поширення комуністичної символіки чоловікові загрожує до п'яти років тюрми

СБУ викрила мешканця Рівного на поширенні комуністичної символіки. Картинки, на яких була зображена символіка СРСР, а також фото Леніна та Сталіна чоловік поширював у забороненій в Україні російській соцмережі «Вконтакте». За пропаганду комунізму йому загрожує до десяти років тюрми.

Про викриття 55-річного мешканця Рівного стало відомо у вівторок, 9 серпня. Зазначається, що чоловік є уродженцем Криму, але останні проки мешкає в Рівному. Як встановили слідчі, чоловік у забороненій соцмережі «Вконтакте» поширював дописи з проросійських груп та прославляв комуністичну партію.

«Правоохоронцями встановлено факт популяризації вказаним громадянином України комуністичного тоталітарного режиму серед своїх знайомих та поширення в інтернеті забороненої в Україні символіки.

У ході проведених санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено електронні пристрої, які будуть скеровані для проведення комп’ютерно-технічної експертизи», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Також СБУ опублікувала скріншоти дописів, які поширював чоловік. На одному з них зображена радянська символіка та підпис «у мене це викликає гордість, а у тебе?»

Як повідомляє поліція, наразі справу кваліфікують за ч.2 ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної символіки). Незабаром чоловікові вручать підозру. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення.