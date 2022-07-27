На Рівненщині СБУ затримала 21-річного мешканця Івано-Франківщини, який повідомляв білоруським правоохоронцям інформацію про переміщення українських військ. Також їх цікавило, які укріплення є на кордоні України з Білоруссю. Наразі зрадника затримали, йому вже вручили підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про вручення підозри стало відомо у середу, 27 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, 21-річний мешканець Івано-Франківщини повідомляв білоруським правоохоронцям дані про розташування українських військ на території західної України.

«Зловмисник «зливав» білоруським правоохоронцям інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території західної України. Крім того, встановлено, що інформатор передавав дані ворогу під час особистого спілкування. Для цього він незаконно перетнув державний кордон України із Білоруссю», – йдеться у повідомленні.

У СБУ додають, що особливо працівників правоохоронних органів цікавили укріплення на прикордонних з Білоруссю територіях.

Чоловіка затримали на Рівненщині. Йому вже вручили підозру за ч.2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення ЗСУ). У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до восьми років тюрми.