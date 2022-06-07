Чоловік працював у групі комплектування прикордонного загону ДПС України

На Рівненщині затримали прикордонника, який співпрацював з російськими військовими. Чоловік надсилав одному з них інформацію про відбір кандидатів на військову службу прикордонного загону, у якому служив сам. Крім того, в іншому екс-військовому він надавав інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії. В СБУ вважають, що на основі цих даних росіяни могли формувати розстрільний список. За статтею про держзраду йому загрожує до 15 років тюрми.

Про вручення підозри стало відомо у вівторок, 7 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Слідством встановлено, що чоловік, працюючи в групі комплектування прикордонного загону ДПС України, був завербованим і співпрацював із офіцером запасу російських збройних сил.

«Зокрема, він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. Крім того, у 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому екс-військовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України. За даними слідства – для їх подальшої ліквідації», – йдеться у повідомленні.

У ході проведення санкціонованих обшуків контррозвідники вилучили у нього боєприпаси, мобільний телефон, ноутбук та паперові носії інформації, повідомляє прес-служба СБУ Рівненщини.

Судячи з частини переписки, опублікованої СБУ, чоловік зокрема надсилав інформацію про полковника Нацгвардії у Львові. Також він просив російського напарника «тримати в секреті джерело надходження інформації».

Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та незаконному поводженні зі зброєю (ч.1 ст. 263 ККУ). Санкція статті про держзраду передбачає від 12 до 15 років ув'язнення. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.