Сховок зі зброєю знайшли під час антитерористичних навчань

У селі на Рівненщині, за кілометр від кордону з Білоруссю правоохоронці знайшли сховок зі зброєю та боєприпасами. У ньому було близько 700 патронів та корпус гранати РГД-5. Це вже другий такий схрон, який СБУ та поліція виявили на території Рівненщини. Перший сховок знайшли напередодні, також у прикордонному селі.

Про викритий у селі Городище тайник прес-служба поліції Рівненщини повідомила у п'ятницю, 24 червня. Знайшли його працівники СБУ та поліції під час спільного відпрацювання у протидії терористичним і диверсійним загрозам. Тайник зі зброєю вони виявили у закинутому приміщенні.

«На місце події негайно викликали слідчо-оперативну групу Сарненського районного відділу поліції та вибухотехніків. Поліцейські вилучили 700 патронів калібру 7,62 мм, та корпус гранати РГД-5», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Хто саме облаштував сховок, наразі з'ясовують правоохоронці. Боєприпаси відправили на експертизу.

Зазначимо, що подібний випадок стався на Рівненщині також напередодні, 23 червня. Тоді сховок з ручним протитанковим гранатометом, набоями та картою району виявили у закинутій хаті села Вичівка, що також на кордоні з Білоруссю.