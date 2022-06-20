Чоловік отримав важкі травми та загинув на місці події

У селі Зміїнець під Луцьком ввечері 19 червня загинув 38-річний військовослужбовець. Чоловік травмувався внаслідок вибуху гранати, яка випала з його кишені. Травми були несумісні з життям, він загинув на місці. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

Про інцидент повідомили «Волинські новини», посилаючись на власні джерела. Зазначалось, що у селі Зміїнець близько 19:00 пролунав вибух. Зі слів свідків, чоловік мав при собі гранату, яка випала з кишені та вибухнула. Чоловікові відірвало кінцівки, він загинув на місці ще до приїзду медиків.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині цю інформацію підтвердили. Особу чоловіка встановили, це військовослужбовець 1984 року народження. Він мешканець Кіровоградської області, але у Луцьку перебував на лікуванні.

Причини нещасного випадку встановлює слідчо-оперативна група.