Літній мешканець квартири невдало підпалив газову конфорку

У багатоповерхівці неподалік залізничного вокзалу у Луцьку стався вибух газу. Інцидент спричинив власник помешкання на п'ятому поверсі, який невдало підпалив конфорку. Потерпілих внаслідок події немає, у квартирі, де був епіцентр вибуху, лише пошкоджені вікна.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, інцидент стався близько 16:00 у вівторок, 14 червня, у будинку на Грушевського, 1. Чоловік 1945 року народження невдало підпалив конфорку, внаслідок чого в квартирі стався вибух газу.

«В одній з квартир стався вибух повітряно-газової суміші, внаслідок чого частково зруйновані вікна в квартирі, посипалася штукатурка», – йдеться у повідомленні.

На місці працювали рятувальники, поліція, газовики і медики. Внаслідок події ніхто з мешканців будинку не постраждав. Власник помешкання також не госпіталізовувався. У поліції зазначили, що кримінальне провадження щодо цього випадку не відкривали.