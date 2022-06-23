Сховок знайшли під час антитерористичних навчань з виявлення ворожих диверсійних груп

У селі неподалік кордону з Білоруссю під час антитерористичних навчань працівники СБУ та поліції знайшли сховок зі зброєю і боєприпасами. Його облаштували у одному з закинутих будинків. У сумці був ручний протитанковий гранатомет, близько 100 набоїв, чоловічий одяг, карта району. Хто саме облаштував такий сховок, наразі встановлює поліція.

Про знайдені боєприпаси та зброю прес-служба СБУ області повідомила у четвер, 23 червня. Зазначалось, у що сховок знайшли у селі Вичівка Вараського району під час відпрацювання антитерористичних заходів, зокрема, викриття ворожих диверсійних груп.

«Схрон був облаштований в одному із покинутих житлових будинків Зарічненського району, який межує з Республікою Білорусь. Засоби ураження були складені у сумку та ретельно заховані», – йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці вилучили з тайника протитанковий гранатомет РПГ-22, гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, ящик з набоями різного калібру, де було близько 100 патронів. У поліції додають, що також у сховку був чоловічий одяг, ліхтарик та карта району. Все це вилучили на експертизи.

Наразі слідчі встановлюють, хто міг облаштувати такий схрон. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).