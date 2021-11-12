Піротехніки вивезли бомбу у безпечне місце та підірвали її

Під час виорювання поля на околиці села на Рівненщині тракторист випадково натрапив на боєприпас. 70-кілограмова авіаційна бомба пролежала в землі з часів Другої світової війни, у разі вибуху осколки розлетілися б на кілометр.

Про знахідку на околиці села Кам'яна Верба Дубенського району рятувальникам повідомив місцевий мешканець у четвер, 11 листопада. Під час виорювання поля він натрапив на авіабомбу. Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на Службу порятунку, бомба становила загрозу, адже могла вибухнути. Радіус ураження такого боєприпрасу становить один кілометр. Того ж дня група піротехнічних робіт обласного управління ДСНС підірвала бомбу у безпечному місці.

У Службі порятунку також зазначили, що бомба у Дубенському районі є 144-м випадком виявлення боєприпасів на Рівненщині з початку року. Найчастіше їх знаходять на території колишніх Млинівського та Радивилівського району. А поблизу села Решуцьк Рівненського району працівники Служби порятунку щорічно проводять планові обстеження і знаходять багато боєприпаси. У цьому місці їх періодично виявляють і місцеві мешканці та грибники.