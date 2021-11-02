У разі позаштатної ситуації під час пострілу до 10 м граната не вибухне

Державний концерн «Укроборонпром» презентував боєприпас для підствольного гранатомета ВОГ-17В українського виробництва, повідомила прес-служба Спеціального конструкторського бюро «Вектор-В». Наразі в Україні запущено перше з часів проголошення незалежності серійне виробництво засобів ближнього бою.

«Незважаючи на пандемію, нам вдалося повністю розробити український боєприпас, який вперше за історію незалежної України витримав повний цикл державних випробувань», – сказано в повідомленні.

Гранати для автоматичного та підствольного гранатометів розробили спеціалісти бюро. Робота тривала близько двох років.

У компанії зазначили, що передані для серійного виробництва постріли ВОГ-17В дозволять вирішити нагальну потребу української армії у боєприпасах для автоматичних гранатометів, яка зараз забезпечується за рахунок імпорту.

Удосконалена осколкова граната миттєвої дії вже пройшла випробування. Унікальність системи – у новому підривнику та її надійності. У разі позаштатної ситуації під час пострілу до 10 м боєприпас не вибухне, повідомив телеканал «Дом».

Гендиректор «Вектора-В» Віталій Жуков розповів ТСН, що лише 12 країн у світі здатні самостійно виробляти гранати. Україна стала 13-ою. Він додав, що боєприпаси вже починають випускати на військовому заводі «Імпульс» у Шостці. За кілька місяців першу партію планують відправити до армії.

В Україні провели презентацію гранат, виготовлених вперше після проголошення незалежності, фото телеканалу «Дом»

Як зазначає LIGA.net, в Україні поки що немає повного циклу виробництва боєприпасів, а єдиний завод із виготовлення набоїв залишився в окупованому Луганську. У 2017 році британська Stiletto Systems в альянсі з канадською Magnum заявляли, що готові створювати в Україні виробництво стрілецьких боєприпасів калібром від 5,45 до 152 мм потужністю до 100 млн патронів на рік. 1 червня 2021 року «Укроборонпром» та ДАХК «Артем» підписали з канадськими партнерами меморандум про співпрацю у питаннях виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.