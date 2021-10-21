Ракети Brimstone завдяки радіолокаційному самонаведенню можуть вражати рухомі цілі з високою точністю

Україна веде переговори з Великою Британією про купівлю британських ракет Brimstone. Вони розпочалися на тлі побоювань, що Росія може використати газову кризу для захоплення українських територій. Про це повідомив The Times із посиланням на джерела.

Країни обговорюють продаж ракети для українських літаків та патрульних катерів. Зокрема, йдеться і про купівлю британських ракет Brimstone.

Вони були розроблені компанією MBDA UK для Повітряних сил Великої Британії (RAF). Самі ракети оснащені активним радіолокаційним самонаведенням, що дозволяє з великою точністю вражати рухомі цілі.

Як зазначає The Times, переговори про закупівлю озброєння між двома країнами відбуваються вперше. Вони проходять на тлі занепокоєнь у Міноборони України стосовно того, що Росія може використати газову кризу для захоплення українських територій.