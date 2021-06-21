Меморандум про будівництво військових кораблів і нових баз для ВМС ЗСУ Україна і Велика Британія підписали 21 червня в Одесі

Україна і Велика Британія у понеділок, 21 червня, підписали Меморандум про реалізацію проектів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.

За інформацією Міністерства оборони України, Меморандум передбачає спільне проектування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

Церемонія підписання меморандуму відбулася на борту ракетного есмінця HMS Defender в Одесі. При цьому попередніх домовленостей про спільне будівництво військових катерів для ЗСУ Україна і Велика Британія досягли в жовтні минулого року.

До слова, в березні 2021 року британський військовий аташе Тім Вудз в інтерв'ю газеті «День» розповідав, що Великобританія допомагатиме Україні будувати ракетні катери.

«Вони будуть оригінальними і матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, що забезпечуватиме швидкість у 40 вузлів. І на них планується встановити артилерійські системи та ракети. Це залежить зокрема від того, які ракети потрібно. А це можуть бути ракети малої або великої дальності. Саме це питання якраз зараз розглядають британські компанії. Але це будуть ракети нового класу, спроектовані спеціально для України британською промисловістю», – розповідав він.

Чотири катери буде побудовано у Великобританії, ще чотири – в Україні. За його словами, будівництво першого корабля може розпочатися вже на початку 2022 року.