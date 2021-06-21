Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив призупинення військової допомоги Україні на 100 млн доларів. З його слів, гроші були виділені на випадок нападу Росії на українську територію, однак їх заморозили після відведення російських військ. Про це повідомляє Fox News.

США надали Україні 275 млн доларів допомоги і пообіцяли додатково надати ще 100 млн, якщо Росія продовжить нарощувати війська вздовж українського кордону.

«Коли війська були відведені, так і не увійшовши до України, ми перевели цей пакет у резерв на випадок, якщо він знадобиться в майбутньому», – зазначив він.

Він резюмував, що думка про те, що США відмовили Україні в якійсь безпековій допомозі є нісенітницею.

«Конгрес виділив 275 млн доларів на допомогу Україні цього року, їх мали витратити до вересня, вже червень. Ми витратили кожну копійку кожного долара з цих 275 млн доларів для України», – додав він.

Військова допомога Україні

Раніше POLITICO із посиланням на джерела повідомило про призупинення Білим домом процесу надання військової допомоги на 100 млн доларів. За даними видання у цей пакет входила зокрема летальна зброя.

Її планували надати Києву у відповідь стягнення російських військ на кордон з Україною та в окупований Крим. Допомогу вирішили призупинити, оскільки Росія оголосила про відведення військ.

Інформацію про затримку допомоги Україні у сфері безпеки речниця Білого дому Дженніфер Псакі назвала «нонсенсом». Вона зазначила, що у США підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.