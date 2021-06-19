Білий дім спростував інформацію про затримку військової допомоги Україні
США надали Україні пакет допомоги на 150 млн доларів перед зустріччю Путіна та Байдена
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Адміністрація президента США Джозефа Байдена заперечила інформацію про призупинення військової допомоги Україні. Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі.
«Інформація про те, що ми затримуємо допомогу Україні в галузі безпеки, – нонсенс», – зазначила вона.
Псакі нагадала, що США надали пакет допомоги Україні розміром в 150 млн доларів, включно із летальною зброєю, перед зустріччю Байдена та Путіна
Крім того, як вона зазначила, США також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.
«Президент Байден прямо сказав Путіну, що ми непохитно підтримуватимо суверенітет і територіальну цілісність України», – резюмувала вона.
Раніше POLITICO із посиланням на джерела повідомило про призупинення Білим домом процесу надання військової допомоги на 100 млн доларів. За даними видання у цей пакет входила зокрема летальна зброя.
Її планували надати Києву у відповідь стягнення російських військ на кордон з Україною та в окупований Крим. Допомогу вирішили призупинити, оскільки Росія оголосила про відведення військ.
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