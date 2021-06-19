Адміністрація президента США Джозефа Байдена заперечила інформацію про призупинення військової допомоги Україні. Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

«Інформація про те, що ми затримуємо допомогу Україні в галузі безпеки, – нонсенс», – зазначила вона.

Псакі нагадала, що США надали пакет допомоги Україні розміром в 150 млн доларів, включно із летальною зброєю, перед зустріччю Байдена та Путіна

Крім того, як вона зазначила, США також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

«Президент Байден прямо сказав Путіну, що ми непохитно підтримуватимо суверенітет і територіальну цілісність України», – резюмувала вона.

Раніше POLITICO із посиланням на джерела повідомило про призупинення Білим домом процесу надання військової допомоги на 100 млн доларів. За даними видання у цей пакет входила зокрема летальна зброя.

Її планували надати Києву у відповідь стягнення російських військ на кордон з Україною та в окупований Крим. Допомогу вирішили призупинити, оскільки Росія оголосила про відведення військ.

Ще однією причиною була майбутня зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним (рішення про замороження допомоги ухвалили до саміту глав держав у Женеві).