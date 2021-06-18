Американське видання Politico з посиланням на джерела, які знайомі з обговореннями щодо допомоги Україні, повідомило про призупинення Білим домом процесу надання військової допомоги на 100 млн доларів. За даними видання у цей пакет входила зокрема летальна зброя.

Як повідомляється, цю допомогу США вирішили надати Києву у відповідь стягнення російських військ на кордон з Україною та в окупований Крим. Рада національної безпеки США вирішила призупинити допомогу, оскільки Росія оголосила про відведення військ.

Ще однією причиною була майбутня зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним (рішення про замороження допомоги ухвалили до саміту глав держав у Женеві).

Однак один зі співрозмовників повідомив, що пакет допомоги все ще готовий до надсилання в Україну і може бути швидко переданий Києву.

За інформацією двох джерел, пакет допомоги включає зокрема системи протиповітряної оборони малої дальності, стрілецьку зброю та інші протитанкові озброєння.

Раніше видання The Washington Post також із посиланням на джерело повідомляло, що було ухвалено рішення відкласти надання допомоги Україні після того, як Росія почала скорочувати чисельність військ на кордоні, однак пакет допомоги все ще може бути передано Україні в разі, якщо Росія почне розширювати свою військову присутність на кордоні.

Крім того, зазначалося, що пакета допомоги розміром 150 млн доларів, виділення якого затвердило Міністерство оборони США раніше, заморожування не торкається.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Ще на початку березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Після цього розвідка зафіксувала незвичне підвищення військової активності з боку Росії. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Згодом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність, а ЦРУ підтвердило, що нарощення військ Росії має ознаки підготовки до вторгнення

За оцінками Міноборони, Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців і продовжуватиме нарощувати ударне угруповання щонайменше до кінця квітня.

У Росії заявляли, що війська перекидають через нібито «загрозу НАТО» і погрожують Україні «наслідками для державності» у разі вступу до Альянсу.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.

НАТО, міністри закордонних справ «Великої сімки» вимагали Росію припинити дії біля кордонів з Україною. Західні партнери також заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

22 квітня Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України.