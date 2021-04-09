МЗС РФ заявило, що вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі, а також нібито стане загрозою для її державності. Погрозу озвучила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу 9 квітня.

За її словами, Москва уважно стежить за ситуацією на Донбасі. Вона також звернула увагу на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО допоможе припинити конфлікт на Донбасі.

«Гіпотетичне членство в Альянсі, всупереч очікуванням Києва, не тільки не принесе мир до України, а, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності», – заявила Захарова.

Окрім того, напередодні заступник голови адміністрації президента Росії та представник Кремля в ТКГ у Мінську Дмитро Козак заявив, що «поновлення бойових дій на Донбасі стане кінцем України».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Козака.

«Російська сторона вкотре намагається за допомогою риторичного, політичного та навіть воєнного тиску на Україну отримати певний переговорний результат, який не є логічним та справедливим, але який їм хотілося би побачити. Крім того, вони активно пробують суттєво підвищити переговорні ставки. Це хибна тактика, яка нічого не дасть російській стороні», – заявив Подоляк.

Він підкреслив, що останні заяви вписуються у звичайну риторику РФ.

Раніше в НАТО заявили, що війна на Донбасі не вплине на процедуру вступу України до НАТО, так само, як і на ухвалене ще у 2008 році рішення про майбутнє України в Альянсі.

НАТО переконує, що вступ до Альянсу – це політичне рішення, яке не має «секретного рецепту»