Війна на Донбасі не вплине на процедуру вступу України до НАТО, так само, як і на ухвалене ще у 2008 році рішення про майбутнє України в Альянсі. Про це в інтерв’ю проекту «Kyiv Not Kiev» заявив голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков.

Відповідаючи на питання, чи може війна на Донбасі завадити Україні приєднатися до НАТО, Вінніков розповів, що це політичне рішення, яке не має «секретного рецепту».

«Я б хотів зазначити, що союзники розглядають кожну країну, яка претендує на членство в НАТО, незалежно одне від одної. Немає якогось "секретного рецепту", для того, щоб стати членом НАТО. Це політичне рішення, яке приймають усі країни-члени Альянсу, щоб запросити країну приєднатись», – сказав Вінніков.

Він підкреслив, що країна-кандидат має бути готовою до членства та до участі у операціях та місіях НАТО.

«Тобто вона має посилювати обороноздатність Альянсу», – сказав Вінніков.

Він нагадав, що в 2008 році на Бухарестському саміті було ухвалене рішення про Україну і Грузію, що у майбутньому вони стануть членами НАТО.

«Це рішення залишається, і всі рішення, прийняті після цього відповідно до політики відкритих дверей, що є ключовим принципом НАТО, все це залишається незмінним», – підкреслив глава представництва НАТО в Україні.

Нагадаємо, що взимку в інтерв’ю Axios, Володимир Зеленський розповідав про плани щодо своєї майбутньої розмови з Джо Байденом. Тоді він заявив, що має питання до Байдена: «В мене є дуже просте запитання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?».

5 квітня у телефонній розмові з Байденом Зеленський нарешті отримав відповідь на своє запитання.

Байден підкреслив «підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях». Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України.

По суті такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ – може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.

Водночас, у прес-релізі Банкової ця фраза звучала інакше: «Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО».