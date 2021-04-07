Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПЧД), реалізація якого дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс на прес-конференції із главою МЗС Іспанії Аранчою Гонсалес Лайя.

«Ми повинні незабаром звернутися до колег з листом, щоб ще раз розглянути можливість надання ПДЧ Україні», – заявив Габріеліус Ландсбергіс, якого цитує балтійський інтернет-порал Delfi в середу, 7 квітня.

Він висловив переконання, що НАТО може повторити свою пропозицію щодо надання плану дій щодо членства України. Це питання Литва почала узгоджувати з колегами з інших країн Балтії.

З його слів, це буде «потужним сигналом для Росії про те, що обраний Україною трансатлантичний напрямок підтримується країнами НАТО».

Він додав, що питання України необхідно обговорити на саміті НАТО, який має відбутися у червні.

План дій щодо членства в НАТО – програма з надання консультацій, допомоги та практичної підтримки, що враховує індивідуальні потреби держав, які задекларували прагнення вступити до Альянсу.