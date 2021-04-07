Стюарт Вільям Піч – найстарший офіцер НАТО і військовий радник генерального секретаря та Північноатлантичної ради

7 квітня у Львові з робочим візитом перебував голова військового комітету НАТО, головний маршал авіації Стюарт Піч. У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного він зустрівся з Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-полковником Русланом Хомчаком, після чого відвідав міську раду Львова, де залишив запис у Книзі почесних гостей міста.

Як розповів ZAXID.NET керівник прес-служби академії Антон Миронович, такі робочі зустрічі Генштабу та військового комітету НАТО відбуваються щорічно. Минулого року зустріч перенесли через пандемію, цього ж разу вирішили її вже не переносити, проте до Львова приїхав не увесь склад військового комітету, а лише його голова.

«У ході візиту сторони обговорили ситуацію в районі проведення ООС та загальну безпекову обстановку довкола України. Також мова йшла про стан реформування ЗСУ і про трансформацію системи підготовки відповідно до підходів НАТО. У свою чергу, голова військового комітету НАТО запевнив українську сторону у подальшій підтримці України з боку Північноатлантичного альянсу», – повідомила прес-служба ЗСУ.

Також Стюарт Піч оглянув Академію сухопутних військ, а пізніше відвідав Львівську міськраду, де зустрівся з мером Андрієм Садовим та залишив запис у Книзі почесних гостей міста.

«Такі розмови хоч і короткотривалі, але надзвичайно важливі для нашого міста та країни. Нам необхідна підтримка та комунікація з потужними міжнародними партнерами та друзями. Особливо у час, коли ворог провокує і пробує показати свою силу на східних кордонах України», – зазначив Андрій Садовий.

Стюарт Вільям Піч – найстарший офіцер НАТО і військовий радник генерального секретаря та Північноатлантичної ради. Крім того, він є найстаршим офіцером у Великій Британії. У званні полковника авіації став директором оборонних досліджень королівських ВПС Великобританії в 1997-му. Командував британськими збройними силами в Італії та авіацією НАТО в Косово. Був начальником дослідницької та випробувальної організації ВПС Air Warfare Centre в Лінкольнширі.

У 2011 році став головним маршалом авіації і першим командиром нового Об'єднаного командування ВПС. У 2013 був призначений заступником начальника штабу ВПС. У 2016 удостоївся ордена Британської імперії (Лицар Великого хреста). Того ж року вступив на посаду начальника штабу ВПС.