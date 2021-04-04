Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак привітав НАТО з річницею створення і наголосив на важливості співпраці України та Альянсу задля безпеки у Європі.

Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу на те, що у лютому 2014 року вперше з повоєнних часів міжнародно визнані кордони в Європі були порушені.

«Російська Федерація тимчасово окупувала та спробувала незаконно анексувати Крим і Севастополь, окупувала частину території суверенної держави і розв’язала криваву війну. Це не тільки об’єднало українців у спротиві підступному загарбнику, а й переконало у необхідності вступу до Північноатлантичного альянсу», – йдеться у зверненні.

За словами головнокомандувача, зараз ЗСУ активно співпрацюють з НАТО за усіма ключовими напрямами оборонної реформи.

«Основними напрямами взаємодії є активізація військового діалогу на стратегічному рівні, співпраця з Альянсом у Чорноморському регіоні, інтенсифікація колективних заходів підготовки військ (сил), у тому числі участь у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору, обмін інформацію, розширення представництва в багатонаціональних органах військового управління НАТО», – зазначив Хомчак.

Він додав, що у 2021 році військовослужбовці ЗСУ візьмуть участь у 15 багатонаціональних навчаннях за межами країни та дев’яти на нашій території.

«Ми продовжуємо участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО в Косово та Афганістані, також розглядається питання приєднання до операцій (місій) в Іраку та “Морський охоронець” у Середземному морі. Така співпраця носить мирний характер, працює на зміцнення обороноздатності України та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Альянсі», – наголосив Хомчак.

Він додав, що статус партнера з розширеними можливостями, який отримала Україна, дає можливість ефективно використовувати доступні для держав-партнерів механізми та інструменти співробітництва.

«Вступ нашої держави до НАТО зміцнить не тільки Україну – він так само посилить Організацію Північноатлантичного договору. За останні роки Збройні сили України стали справжнім щитом Європи, а наша країна – активним контриб’ютором євроатлантичної безпеки», – написав Хомчак.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі.

«Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Сподіваємось на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховуємо на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія України сильна і продовжує необхідні реформи», – написав Зеленський.