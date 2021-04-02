Через скупчення російських військ біля українських кордонів Офіс президента радить країнам НАТО, які межують із Україною, підвищити бойову готовність. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець під час зустрічі із послом Канади Ларисою Ґаладзою, йдеться на сайті ОП у п’ятницю, 2 квітня.

«Такі дії Російської Федерації кидають виклик безпеці України та НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями», – повідомив Роман Машовець.

За його словами, одним із шляхів поліпшення ситуації з безпекою можуть стати спільні заходи, зокрема, військові навчання України і НАТО. Він також зазначив про доцільність підвищення рівня бойової готовності військ в країнах НАТО, які межують з Україною.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області. Раніше газета The New York Times із посиланням на власні джерала повідомляла, що Росія стягнула до кордонів із Україною близько 4 тис. військових.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Однак додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.