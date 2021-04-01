У разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці

У четвер, 1 квітня, з ініціативи американської сторони відбулась телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони США Ллойдом Остіном під час якої глава американського оборонного відомства заявив про підтримку України з боку Пентагону. Про це повідомила прес-служба Міноборони України.

Як повідомляється, Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних прагнень РФ щодо України.

Таран розповів про системну ескалацію безпекової ситуації у районі проведення Операції об’єднаних сил та небажанні Російської Федерації підтвердити прихильність режиму припинення вогню, а також вбивство 4 військовослужбовців 26 березня.

«Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США не просто підтримується, він – динамічно розвивається. Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Цей дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань «Запад 2021» Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.

1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привели війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

1 квітня розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.

Що відбувається на Донбасі

3 березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Весь цей час президент Володимир Зеленський заявляв, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.