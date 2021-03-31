Ситуація на Донбасі продовжує залишатись напруженою

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.

Про це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомила у Facebook за підсумками сьогоднішнього загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

Зокрема, засідання розпочалось із пропозиції Кравчука «забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню, грубе порушення якого російською стороною минулого тижня забрало життя чотирьох українських військовослужбовців».

Цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ Хайді Ґрау та координатор підгрупи з безпеки глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік.

Зокрема, Чевік «запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу».

Як заявила українська делегація, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

«На жаль, ані пропозиція Леоніда Кравчука, ані представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації», – наголошується у заяві.

Також в ТКГ наголосили, що «це відбулося, попри відповідні заяви лідерів ФРН та Франції, в яких вони вчора підкреслили необхідність дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі».

Водночас, українська делегація чітко окреслила свою позицію.

«Вважаємо критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням», – наголошується у заяві.

Як заявляє українська сторона, «просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, і подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню».

«Повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого була декларована також лідерами Н4 та представниками ОБСЄ є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань», - сказано у заяві.

Що відбувається зараз на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту шуми в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести бесіди з усіма лідерами «нормандської четвірки».