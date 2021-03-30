Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, що 26 березня чотирьох бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади вбили російські снайпери, ще двох бійців – поранили під час обстрілів. Про це він розповів під час виступу із доповіддю у Верховній Раді у вівторок, 30 березня.

За його словами, група розмінування підполковника Сергія Коваля у складі старшини Бруска та солдата Гищука разом з інженером Сергієм Барничем вийшли очищати ділянку від протипіхотних мін ПОМ-2, встановлених російськими окупантами.

Спершу російські снайпери вбили Сергія Барнича. Коли Сергій Коваль намагався надати йому медичну допомогу, його також застрелили. Згодом ропочався обстріл під час якого Бруска та Гищук отримали поранення.

На місце прибули старші солдати Максим Абрамович та Сергій Гайченко. Їх також вбили російські снайпери. Українські військові відкрили вогонь у відповідь, після чого вони змогли евакуювати поранених та тіла загиблих.

«Особливий цинізм дій підрозділів окупаційних сил РФ те, що снайперський вогонь вівся у спини військовослужбовців ООС з об’єкту критичної інфраструктури – водонасосної станції, через яку здійснюється постачання води як на тимчасово окуповану, так і на підконтрольну територію», – додав Руслан Хомчак.