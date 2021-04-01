Війська США привели в максимальну боєготовність

Європейське командування збройних сил США (EUCOM) привело війська до максимального рівня боєготовності через стягування озброєння РФ до кордону України і відновлення бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє видання Politico.

За інформацією журналістів, Пентагон насторожений через активізацію Росії в Східній Європі та Арктиці. А загибель на Донбасі чотирьох українських військових і нарощування російських військ на кордоні з Україною привернули увагу високопоставлених американських чиновників в Європі і Вашингтоні.

Представниця збройних сил США, капітан Венді Снайдер відмовилася обговорювати рівні готовності, аргументуючи вимогами оперативної безпеки.

Але за даними видання, у відповідь на розгортання додаткових російських військ рівень спостереження EUCOM був підвищений з «можливої кризи» до «потенційно неминучої кризи» – найвищого рівня.

Американські оцінки чисельності стягнутих до кордонів України російських військ різняться. Однак, за словами одного з чиновників, додатково було стягнуто близько 4 тис. військових.

На думку колишнього командувача американською армією в Європі Бена Ходжеса, стягування військ може бути «позерством Росії» і «перевіркою» адміністрації нового президента США Джо Байдена.

Що відбувається на Донбасі

3 березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Весь цей час президент Володимир Зеленський заявляв, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.

Леонід Кравчук запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.

Натомість 1 квітня стало відомо, що Міністерство оборони США обговорює занепокоєння із союзниками по НАТО повідомлення українських військових щодо зростання російських військ на кордоні, а також ескалацію конфлікту на Донбасі. Українська розвідка того ж дня зявила, що Росія завершила підготовку до масштабних збройних провокацій на Донбасі.

Речник Пентагону Джон Кірбі також нагадав розмову радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, в якому той заявив про «непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України в умовах тривалої російської агресії».