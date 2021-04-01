Росія завершила підготовку до масштабних збройних провокацій на Донбасі. Про це свідчить інформація, яку отримала воєнна розвідка України.

Зазначається, що РФ завершує підготовку заходів, які мають на меті провокацію на відповідь на ворожі дії на лінії зіткнення сторін на сході України.

У свою чергу, це може призвести до спроби розширення російської військової присутності на території так званих «ДНР» та «ЛНР» за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю «захисту російських громадян».

Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

Також відомо, шо російські дипломатичні представництва за кордоном та засоби масової інформації отримали завдання бути готовими до висвітлення та роз’яснення світовій спільноті інформації щодо нібито агресивних дій ЗС України та «миротворчих» заходів РФ у відповідь.

Нагадаємо, що ще 3 березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Весь цей час президент Володимир Зеленський заявляв, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.

Кравчук запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.

Натомість 1 квітня стало відомо, що Міністерство оборони США обговорює занепокоєння із союзниками по НАТО повідомлення українських військових щодо зростання російських військ на кордоні, а також ескалацію конфлікту на Донбасі.