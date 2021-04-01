Зеленський наголосив, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Про це він написав у своєму Facebook.

«Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас — тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності», – зазначив Зеленський.

За його словами, українська армія – це не лише сила та міць, а ще й мудрість і виваженість. Тому вона завжди готова до провокацій.

Зеленський наголосив, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

«Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як Президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок», – пояснив президент.

За даними розвідки, Росія планує провокації, щоб викликати відповідь українських військ на лінії зіткнення на Донбасі, а потім зайти своїми регулярними силами на підконтрольні бойовикам «Л/ДНР» території під виглядом миротворців.

Зауважимо, що з кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. 30 березня головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак заявив, що Росія накопичує біля кордонів України озброєння і сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.

У той же день канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, обговоривши ситуацію на Донбасі. Лідери Франції та Німеччини зазначили, що Росія повинна взяти на себе зобовʼязання забезпечити режим припинення вогню на Донбасі, після загибелі чотирьох українських військових.

Кремль у результаті почав заявляти про ризик «відновлення громадянської війни» на Донбасі.