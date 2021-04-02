Накопичуючи війська на кордоні, Путін намагається перемикнути увагу росіян з внутрішніх проблем на міжнародні питання, а також чинити психологічний тиск на Україну. Про це у коментарі «Голосу Америки» сказав колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

«По-перше, Путін намагається перемикнути увагу росіян від новин про Навального та внутрішніх проблем на міжнародні питання. По-друге, я думаю, це навмисна надмірна реакція на риторику США», – вважає дипломат.

Він нагадав, що коли президента Байдена спитали, чи він вважає Путіна вбивцею, він сказав «так». «Тож я думаю, зараз вони намагаються напружити обстановку, щоб дати відсіч адміністрації Байдена», – зазначив колишній спецпредставник США з питань України.

«Але, мабуть, найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну», – підсумував Волкер.

Екс-командувач збройними силами США у Європі Бен Ходжес раніше заявив, що перебування російських військ на кордоні з Україною не означає автоматично, що варто чекати нової операції Росії, але воно створює невизначеність, дестабілізує Україну і є важелем впливу на неї. Ходжес нині працює в «Центрі аналізу європейської політики» (CEPA). CEPA описує себе, як «дослідницький центр, відданий оновленню євроатлантицизму заради більш безпечного майбутнього».

Що відбувається на Донбасі

3 березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Весь цей час президент Володимир Зеленський заявляв, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.

Леонід Кравчук запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.

Натомість 1 квітня стало відомо, що Міністерство оборони США обговорює занепокоєння із союзниками по НАТО повідомлення українських військових щодо зростання російських військ на кордоні, а також ескалацію конфлікту на Донбасі. Українська розвідка того ж дня зявила, що Росія завершила підготовку до масштабних збройних провокацій на Донбасі.

Речник Пентагону Джон Кірбі також нагадав розмову радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, в якому той заявив про «непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України в умовах тривалої російської агресії».

Згодом Європейське командування збройних сил США (EUCOM) привело війська до максимального рівня боєготовності через стягування озброєння РФ до кордону України і відновлення бойових дій на Донбасі.