Українська армія приєднається до місії НАТО в Іраку та операції в Середземному морі. Про це 2 квітня повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Так, за словами полковника Андрія Павелка, в планах України – «збільшення національного внеску в операції і місії НАТО».

«Уже в цьому році планується залучити перші активи в місії НАТО в Іраку та операції НАТО "Морський охоронець" в Середземному морі, а в подальшому – нарощувати наш внесок», – повідомив він.

У Генштабі нагадали, що наразі ЗСУ беруть участь в операції НАТО в Косово та тренувально-дорадчій місії НАТО в Афганістані.

Окрім того, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ході цьогорічного саміту лідерів НАТО Альянсу слід почати підготовку до надання Україні Плану дій щодо членства.

Що робить НАТО в Іраку та Середземному морі

Місія НАТО в Іраку в кількості близько 500 військовослужбовців була започаткована у 2017 році.

Головне завдання місії – підготувати іракські сили безпеки, надати вагому допомогу державним структурам країни у процесах створення та розвитку військових навчальних закладів.

У січні 2020 року після ліквідації американськими силами іранського генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада парламент Іраку на екстреному засіданні ухвалив резолюцію з вимогою вивести з країни іноземні війська.

Частина країн НАТО призупинили свою участь у місії. При цьому представники Альянсу заявляли, що місія залишатиметься в країні доти, доки буде там потрібною.

У лютому 2020 року Північноатлантична рада погодилася продовжити тренувальну місію НАТО в Іраку.

у 2016 році країни-члени Альянсу вирішили розпочати нову операцію із підтримання безпеки у Середземному морі, яка здобула назву«Морський охоронець».

Вона має широке коло завдань, зокрема, забезпечення обізнаності із ситуацією в регіоні, боротьба з тероризмом і розбудова потенціалу регіону.

За рішенням Північноатлантичної ради у рамках операції «Морський охоронець»можуть призначатися й інші завдання, як, наприклад, забезпечення свободи судноплавства, заборонні операції і захисткритично важливих об’єктів інфраструктури.

Україна є єдиною країною серед держав-партнерів НАТО, яка брала участь в усіх основних операціях та місіях Альянсу.

На даному етапі український національний контингент та персонал виконують завдання у складі місії сил НАТО у Косово, Республіка Сербія та Тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан.