Посли країн-членів НАТО провели зустріч у Брюсселі для обговорення загострення ситуації на Донбасі та стягування російських війських до український кордонів. Про це повідомило інформагентство Reuters.

«Союзники поділились своєю стурбованістю нещодавньою масштабною військовою діяльністю Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані порушеннями Росією режиму припинення вогню, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів минулого тижня», – заявив представник НАТО в коментарі.

З його слів, Росія підриває зусилля щодо деескалації конлфікту на сході України.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.