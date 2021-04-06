Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков заявив, що Україна повинна бути готовою до членства в Альянсі, що означає проведення комплексу глибоких і систематичних реформ. Про це він сказав в інтерв’ю проекту «Kyiv Not Kiev».

«Союзники наполягають на тому, що Україна сама має вирішувати своє майбутнє, і вони очікують зараз, що Україна має стати готовою для членства в НАТО, що означатиме проведення та впровадження комплексу глибоких та систематичних реформ, і не тільки в галузях безпеки та оборони, а й у ширшому сенсі», – сказав Вінніков.

На його думку, зараз важливо фокусуватися на тому, що Україна може зробити для прогресу.

«Є напрямки, які визнають важливими для України усі члени Альянсу. Це функціонування демократичних інститутів, верховенство права, боротьба з корупцією, дотримання прав людини і фундаментальних свобод, функціонуюча ринкова економіка», – сказав голова представництва НАТО.

«Всі ці елементи роблять НАТО альянсом цінностей. Це не просто військова організація, а й політично-військовий Альянс і спільнота цінностей», – додав він.

Нагадаємо, що взимку в інтерв’ю Axios, Володимир Зеленський розповідав про плани щодо своєї майбутньої розмови з Джо Байденом. Тоді він заявив, що має питання до Байдена: «В мене є дуже просте запитання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?».

5 квітня у телефонній розмові з Байденом Зеленський нарешті отримав відповідь на своє запитання.

Байден підкреслив «підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях». Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України.

По суті такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ – може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.

Водночас, у прес-релізі Банкової ця фраза звучала інакше: «Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО».