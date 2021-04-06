НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі. Про це заявив речник Альянсу у коментарі німецькому виданню WELT.

За його словами, НАТО буде пильнувати за ситуацією і беззаперечно підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

«НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємось пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією», – сказав речник.

Він додав, що «дестабілізаційні заходи з боку Росії підривають усі зусилля щодо деескалації напруженості у рамках укладеної за участі ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року».

Речник нагадав, що 1 квітня посли країн НАТО у Брюсселі провели нараду для обміну думками щодо поточної безпекової ситуації на Чорному морі.

«Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових минулого тижня», – сказав він.

Водночас, США напередодні звернулись до Москви за поясненнями у зв'язку з пересуванням російських військ біля кордонів України, повідомив.

«Ми обговорили нашу стурбованість щодо зростання напруженості і порушень режиму припинень вогню з союзниками по НАТО і звернулися до Росії за поясненнями», – сказав представник держдепартаменту США Нед Прайсайс.

Разом із тим він відмовився відповісти на питання журналіста, чи не є пересування російських військ біля кордонів України спробою залякування Києва.

«До моєї роботи не входить говорити про те, що рухає Росією, моя робота – говорити про те, що про це думає адміністрація США. Дозвольте мені ясно сказати, ми стурбовані нещодавньої ескалацією російської агресії на сході України, це стосується і повідомлень про пересування російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму, що заслуговують на довіру», – сказав Прайс.

Він зазначив, що оцінювати подібні переміщення потрібно, пам'ятаючи про події 2014 року в Україні.

«Контекст має значення», – наголосив Прайс.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо