НАТО звернулось до Росії із попередженням щодо подальшої ескалації в Україні
НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України
НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі. Про це заявив речник Альянсу у коментарі німецькому виданню WELT.
За його словами, НАТО буде пильнувати за ситуацією і беззаперечно підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.
«НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємось пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією», – сказав речник.
Він додав, що «дестабілізаційні заходи з боку Росії підривають усі зусилля щодо деескалації напруженості у рамках укладеної за участі ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року».
Речник нагадав, що 1 квітня посли країн НАТО у Брюсселі провели нараду для обміну думками щодо поточної безпекової ситуації на Чорному морі.
«Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових минулого тижня», – сказав він.
Водночас, США напередодні звернулись до Москви за поясненнями у зв'язку з пересуванням російських військ біля кордонів України, повідомив.
«Ми обговорили нашу стурбованість щодо зростання напруженості і порушень режиму припинень вогню з союзниками по НАТО і звернулися до Росії за поясненнями», – сказав представник держдепартаменту США Нед Прайсайс.
Разом із тим він відмовився відповісти на питання журналіста, чи не є пересування російських військ біля кордонів України спробою залякування Києва.
«До моєї роботи не входить говорити про те, що рухає Росією, моя робота – говорити про те, що про це думає адміністрація США. Дозвольте мені ясно сказати, ми стурбовані нещодавньої ескалацією російської агресії на сході України, це стосується і повідомлень про пересування російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму, що заслуговують на довіру», – сказав Прайс.
Він зазначив, що оцінювати подібні переміщення потрібно, пам'ятаючи про події 2014 року в Україні.
«Контекст має значення», – наголосив Прайс.
Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.
1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.
Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.