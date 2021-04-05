Російські САУ на Кримському мосту

Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями в зв'язку з пересуванням російських військ біля українських кордонів. Про це повідомив представник держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми обговорили нашу стурбованість щодо зростання напруженості і порушень режиму припинень вогню з союзниками по НАТО і звернулися до Росії за поясненнями», – сказав Прайс.

За його словами, такі дії обумовлені нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України і інформацією про пересування російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму.

Він також зазначив, що оцінювати подібні переміщення потрібно, пам'ятаючи про події 2014 року в Україні.

«Контекст має значення», – додав Прайс.

Як інформував ZAXID.NET, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.