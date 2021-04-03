Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.

Розслідувачі посилаються на матеріали про перекидання російської техніки, які 1 та 2 квітня з'явилися у Twitter.

На двох відео відображені вантажівки, що буксирують гаубиці «Мста-Б» у Ростовській області.

На першому відео оператор каже «номери регіону прикриті».

На другому чітко видно, що на вантажівках синьою плівкою або ізолентою заклеєні держномери, а саме – прихований код, який на цивільних номерних знаках вказує на регіон, а на військових – як правило приналежність до військового округу РФ.

«Нам вдалося встановити, що і перше, і друге відео зняті в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки проходить поблизу кордону з Україною. Колони теж спрямовуються на північ. Хоча ми не знаємо пункти їх призначення , варто згадати, що не так давно на відео з Воронежа потрапила колона з кодом 76 на номерах – цей код відноситься до Центрального військового округу [Росії], який взагалі не межує з Україною. Крім того, нам вдалося виявити кілька недавніх фото- і відеоматеріалів з рухом ешелонів з військовою технікою, знятих, наприклад, в Новосибірську, Тюмені і Красноуфімську (Свердловська область). Це дозволяє припустити, що на кордон з Україною продовжують перекидати не лише частини із Західного і Південного округів, що межують з Україною, а й як мінімум з Центрального військового округу», – сказано у повідомленні розслідувачів.

Стягування російських військ до кордону України: що відомо

1 квітня українська розвідка повідомила, що Росія значно посилила військову присутність біля українського кордону. Розвідка вважає, що РФ завершує підготовку заходів, які мають на меті провокацію у відповідь на ворожі дії на лінії зіткнення на Донбасі. У свою чергу, це може призвести до спроби розширення російської військової присутності на території так званих «ДНР» та «ЛНР» за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ.

Крім того, у розвідці додали, що не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

Після появи цієї інформації США привели свої війська у Європі в максимальну боєготовність і пообіцяли підтримати Україну в разі наступу Росії.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій. Водночас, за його словами, Україна продовжить вести перемовини щодо миру на Донбасі.

Депутати Європарламенту закликали РФ зупинити накопичення військ біля України, а Офіс президента закликав країни НАТО, які межують з Україною, підвищити свою боєготовність.