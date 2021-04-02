Речник президента РФ Дмитро Пєсков не уточнив, про які конкретно кроки йде мова

Кремлівський режим погрожує вжити «додаткових заходів» в разі появи в Україні американських військ для запобігання російського вторгнення. Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи запевнення Пентагону про те, що «США не кинуть українців».

«Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів. І, звичайно, це вимагає додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки», – цитує його «Інтерфакс».

При цьому Пєсков не уточнив, про які конкретно йдеться кроки Кремля у відповідь.

Як інформував ZAXID.NET, Вашингтон раніше заявив про повну підтримку Києва на тлі стягування Росією своїх військових підрозділів і техніки до українського кордону.

У Кремлі стверджують, що РФ «переміщує війська в межах своєї території на свій розсуд» і це «не повинно нікого турбувати».

У свою чергу американська влада висловила стурбованість маневрами російських військових на кордоні з Україною, зазначивши, що мова йде не про навчання, а європейське командування збройних сил США привело армію у максимальну боєготовність.

Перекидання російських військ відбувається на тлі ескалації конфлікту на Донбасі, викликаного регулярними обстрілом позицій ЗСУ з боку окупаційних сил РФ.