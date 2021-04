У п'ятницю, 2 квітня президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Це перша телефонна розмова двох президентів з моменту вступу Байдена на посаду голови Білого дому. Про те, що розмова відбулася, повідомили одразу декілька авторитетних журналістів.

Зокрема, журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш у Twitter повідомив, що розмова президентів тривала понад півгодини. З посиланням на американських колег Яриш повідомив, що серед тем, які обговорили президенти, було скупчення російських військ на кордоні та боротьба Зеленського з корупцією.

Також повідомляється, що Джо Байден підтвердив підтримку США України.

Інформацію про розмову Байдена та Зеленського також підтвердила політична аналітикиня NBC и MSNBC, журналістка Наташа Бертран.

