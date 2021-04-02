У п'ятницю, 2 квітня президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Це перша телефонна розмова двох президентів з моменту вступу Байдена на посаду голови Білого дому. Про те, що розмова відбулася, повідомили одразу декілька авторитетних журналістів.

Зокрема, журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш у Twitter повідомив, що розмова президентів тривала понад півгодини. З посиланням на американських колег Яриш повідомив, що серед тем, які обговорили президенти, було скупчення російських військ на кордоні та боротьба Зеленського з корупцією.

Також повідомляється, що Джо Байден підтвердив підтримку США України.

Інформацію про розмову Байдена та Зеленського також підтвердила політична аналітикиня NBC и MSNBC, журналістка Наташа Бертран.

UPDATE: Biden and Zelensky just finished their conversation, which lasted about 30-40 minutes, I'm told. Biden reasserted the U.S.' commitment to Ukraine and they spoke about the reported Russian troop buildup in the east and Zelensky's anti-corruption efforts. https://t.co/uAVtVI08kw — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 2, 2021

Згодом офіційне підтвердження про проведення розмови з'явилося на сайті Білого дому. В оприлюдненому релізі йдеться про те, що під час розмови Байдена та Зеленського, американський президент підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Байден також підкреслив прихильність Білого дому до активізації стратегічного партнерства на підтримку плану українського президента по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях.

Президент Зеленський у Twitter заявив, що був радий поговорити з Байденом.

«Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Flag of Ukraine, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців», – написав він.

Радий поговорити з @POTUS. цінує підтримку на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати , збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021

«Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив співрозмовника в підтримці проведених в Україні реформ. За словами президента США у нього є повна інформація про те, що відбувається в Україні і навколо неї. Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Це була хороша розмова. Вона тривала близько 50 хвилин», – сказав Голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає «Інтерфакс-Україна».

Він також додав, що Зеленський запросив американського президента взяти участь у саміті «Кримської платформи».

Зазначимо, що раніше заступник держсекретаря США Джордж Кент, який є відповідальним за політику щодо України, заявив, що організація розмови між президентами США та України має бути підкріплена діями, зокрема продовженням реформ.

Що відбувається на Донбасі

3 березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Весь цей час президент Володимир Зеленський заявляв, що окупанти на Донбасі не зацікавлені у дотриманні режиму припинення вогню, але українські військові не дадуть його зірвати.

Леонід Кравчук запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, але російська делегація не підтримала ініціативу.

Натомість 1 квітня стало відомо, що Міністерство оборони США обговорює занепокоєння із союзниками по НАТО повідомлення українських військових щодо зростання російських військ на кордоні, а також ескалацію конфлікту на Донбасі. Українська розвідка того ж дня зявила, що Росія завершила підготовку до масштабних збройних провокацій на Донбасі.

Речник Пентагону Джон Кірбі також нагадав розмову радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, в якому той заявив про «непохитну підтримку з боку США територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь України в умовах тривалої російської агресії».

Згодом Європейське командування збройних сил США (EUCOM) привело війська до максимального рівня боєготовності через стягування озброєння РФ до кордону України і відновлення бойових дій на Донбасі.