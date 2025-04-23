Учасники зустрічі щодо будівництва ТЕЦ на RDF-паливі в Одесі, 23 квітня 2025 рік

В Одесі планують побудувати теплоелектроцентраль (ТЕЦ), що зможе використовувати сміття як паливо. Проєкт з будівництва ТЕЦ на RDF-паливі (Refuse-derived fuel – паливо, що виробляється з відходів) реалізовуватиме південнокорейська компанія Posco International. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України 23 квітня.

Робочу зустріч щодо запуску проєкту будівництва теплоелектроцентралі провів заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук спільно з Держагентством відновлення та розвитку інфраструктури України, компанією Posco International, Одеською міськрадою та Одеською ОВА.

«Проєкт будівництва ТЕЦ на RDF-паливі є прикладом сучасного, комплексного підходу до вирішення енергетичних та екологічних викликів», – повідомив Костянтин Ковальчук.

Він додав, що українська та корейська сторони вже розпочала підготовку концептуального документа проєкту (PCP), який відповідно до процедур передасть український уряд.

У межах проєкту вже виділили земельну ділянку площею 4 га, визначили відповідальне комунальне підприємство, підвели всі необхідні інженерні мережі, зокрема газопровід, а також узгодили схему теплопостачання з Мінрозвитку.

Як йдеться, потужність нової ТЕЦ становитиме 12 МВт електроенергії та 40 МВт теплової енергії. Загальна вартість проєкту оцінюється в 106 млн доларів (приблизно 3,9 млрд грн за поточним курсом), термін окупності – 6,5 років.

Posco International – одна з найбільших корейських торгівельних корпорацій, дочірня компанія Posco. Основними напрямками діяльності корпорації є торгівля сільськогосподарською продукцією, товарами металургійної та хімічної промисловості, а також реалізація інвестиційних проєктів у сфері енергетики. Posco International управляє 122 дочірніми підприємствами в 58 країнах світу.

Як писав ZAXID.NET, у березні японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) заявило про намір замінити USAID в енергетичних та інфраструктурних проєктах в Україні.