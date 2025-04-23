Дженна Ортега повернеться до ролі Венздей у другому сезоні популярного серіалу

У мережі опублікували перший тизер другого сезону популярного серіалу «Венздей». Очікується, що він вийде на екрани влітку 2025 року.

«Венздей» – серіал у жанрі темного фентезі режисера Тіма Бертона. У центрі сюжету класична історія сімейства Адамсів, зокрема навчання доньки Адамсів Венздей у академії «Невермор». У першому сезоні серіалу, намагаючись опанувати надздібності, Венздей протистояла одразу трьом ворогам. Судячи з трейлеру, один із них повернеться в другому сезоні.

У тизері другого сезону Венздей перебуває в аеропорту, де її зупиняє охорона і вимагає викласти всю приховану зброю. Далі героїня акторки Дженни Ортеги повертається до «Невермору», де зустрічає подругу і сусідку по кімнаті Енід, натрапляє на загадковий рій бджіл і влаштовує дуже моторошне чаювання.

«Там, де відбуваються вбивства та хаос, ви завжди знайдете Адамс», – каже Дженна Ортега за кадром.

Основний акторський склад залишився незмінним, однак глядачі побачать і нових героїв, яких зіграють Крістофер Ллойд, Джоанн Ламлі, Френсіс ОʼКоннор, Хізер Матараццо та Стів Бушемі у ролі нового директора «Невермору». Також раніше анонсували, що у другій частині фільму зіграє Леді Ґаґа, після якої Bloody Mary стала неофіціним саундтреком першого сезону, завірусившись у соцмережах. Прикметно, що імені Персі Гайнса Вайта, який грав Ксавʼє, у переліку акторів другого сезону немає. Раніше актора звинувачували в насильстві.

Другий сезон «Венздей» вийде на екрани двома частинами – 6 серпня і 3 вересня.

Нагадаємо, що перший сезон вийшов у 2022 році та швидко здобув популярність, особливо серед підлітків. Серіал 12 номінували на «Еммі», із яких чотири номінації – переможні.