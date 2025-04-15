Джонні Депп зіграє таємничого гостя на борту приватної яхти

Відомий американський актор Джонні Депп знімається у новому кримінальному трилері Day Drinker («Пʼяниця»). Це його перша робота в Голлівуді за останні три роки.

Як повідомляє Variety, медіакомпанія Lionsgate оголосила про старт зйомок фільму Day Drinker з Джонні Деппом у головній ролі. Режисером кримінального триллера став Марк Вебб.

На Instagram-сторінці Lionsgate опублікували перше фото зі зйомок, на якому Джонні Депп постає у кардинально іншому образі. На фото він із бородою, сивиною та блакитними лінзами. Актор одягнений у класичний костюм.

Крім Джонні Деппа у фільмі зіграють Пенелопа Крус, Мадлен Клайн, Ману Ріос, Арон Пайпер, Хуан Дієго Ботто та Аніка Бойл. У центрі сюжету фільму «Пʼяниця» історія барменки Клайн, яка знайомиться з таємничим гостем на борту приватної яхти. Його роль виконує Джонні Депп. Невдовзі вони зв’язуються зі злочинницею. Зйомки фільму відбуватимуться в Іспанії.

«Я дуже радий почати виробництво з Джонні, Медлін, Пенелопою та цим неймовірним акторським складом. Ми перебуваємо в чудовому місці з фантастичною командою та захопливою, жорстокою історією. Це буде весело», – прокоментував початок зйомок режисер.

Це перша участь Джонні Деппа в голлівудському проєкті після завершення суду з його колишньою дружиною Ембер Герд. Судова тяганина тривала пʼять років і завершилася у 2022 році.