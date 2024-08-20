Фільм став другим режисерським проєктом Джонні Деппа

Джонні Депп завершує роботу над новим фільмом як режисер. Прем’єра його картини «Моді – три дні на крилах божевілля» відбудеться наступного місяця на кінофестивалі в Сан-Себастьяні. Це історична драма про життя відомого італійського художника Амедео Модільяні.

Фільм «Моді» став для Деппа другим режисерським проєктом після дебюту в 1997 році. У фільмі знялися такі відомі актори, як П’єр Ніне, Ріккардо Скамарчіо, Стівен Грем, Аль Пачіно та Антонія Деспла.

«Моді» є його першим великим проєктом після скандального розлучення з Ембер Герд та судового процесу. Актор зізнався, що зйомки фільму дозволили його відновитись.