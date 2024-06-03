Джонні Депп, Террі Ґілліам та Джефф Бріджес

Британський режисер Террі Ґілліам («12 мавп», «Монті Пайтон і Священний Грааль», «Страх та ненавитсь у Лас-Веґасі») розповів в інтерв'ю виданню Premiere, що Джонні Депп зіграє Сатану в його новому фільмі «Карнавал наприкінці днів».

Режисер також розповів, що Бога зіграє Джефф Бріджес («Великий Лебовський», «Король-рибалка»), а у фільмі знімуться ще й Адам Драйвер («Мегаполіс», «Паттерсон») та Джейсон Момоа («Аквамен», «Гра престолів»).

Ґілліам зазначив, що «Карнавал наприкінці днів» буде комедією, у якій Бог вирішить знищити людство. А Сатана намагається його врятувати. Не через милосердя, а тому що потрібні люди в пеклі. Очікується, що зйомки фільму почнуться в січні 2025 року.

Депп, Бріджес та Драйвер уже знімались у різних фільмах Ґілліама, але ще не працювали у нього разом.