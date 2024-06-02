Джанкарло Еспозіто зіграв у новому фільмі Копполи

Студія Marvel відновила роботу над картиною «Капітан Америка. Дивний новий світ». За інформацією видання The Hollywood Reporter, в Атланті починається новий етап знімання нового фільму з Джанкарло Еспозіто в ролі нового лиходія.

Джанкарло Еспозіто – зірка серіалів «Пуститись берега», «Краще дзвоніть Солу». Нещодавно він з’явився у новому фільмі Френсіса Форда Копполи «Мегаполіс».

«Дивний новий світ» встиг закінчити основні зйомки навесні 2023 року. І страйк сценаристів і акторів, що почався, вдарив тільки по постпродакшену. Але й цього вистачило, щоби перенести прем'єру з 26 липня 2024 року на 14 лютого 2025-го. Це, проте, дало змогу дозняти ще трози матеріалу.

За жанром «Капітан Америка 4» має бути політичним трилером, ближчим до «Першого месника: Іншої війни». Глава Marvel Кевін Файгі обіцяв, що не буде «прибульців, космічних вторгнень та подорожей у часі», мовляв, глядачі отримають реалістичний бойовик.

У фільмі також беруть участь Лів Тайлер, Гаррісон Форд та Тім Блейк Нельсон. А у ролі Капітана Америка – Ентоні Макі.