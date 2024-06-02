Кріс Гемсворт на Каннському кінофестивалі

Студія Paramount запустила у виробництво нову потенційну франшизу, котра стане кросовером «Трансформерів» і «Джі Ай Джо: Атака Кобри», повідомляє Kinowar.

Натяк на кросовер ми бачили у фіналі минулорічного фільму «Трансформери: Час звіроботів». Обидві серії іграшок (металеві прибульці Трансформери і солдатики G.I. Joe) належать компанії Hasbro і виходять на ринок з 1980-х років.

Наразі про сюжет кросовера нічого невідомо. Режисера проєкт поки не має. Відомо, що Кріс Гемсворт очолить каст, але невідомо, кого саме з персонажів він зобразить. Варто зазначити, що нещодавно актор озвучив Оптімуса Прайма в анімаційному фільмі «Трансформери Один», який вийде 20 вересня.