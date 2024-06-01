Денієл Крейґ повернеться до ролі детектива Бенуа Блана

У продовженні фільму «Дістати ножі» до Деніела Крейґа у ролі детектива Бенуа Блана приєдналися Джош О’Коннор і Кейлі Спейні. О’Коннор зіграв принца Чарльза у серіалі «Корона» та головну роль у «Суперниках» Луки Гуаданьїно, а Спейні грала дружину Елвіса Преслі в байопіку Софії Копполи «Прісцилла» та з’являлась у «Громадянській війні». Також у новій картині зіграють Ендрю Скотт, Також відомо, що у невеликій ролі зіграє Г’ю Грант.

Раян Джонсон стане режисером нового фільму (як і попередніх), а також виступить одним з продюсерів.

Денієл Крейґ повернеться до ролі детектива Бенуа Блана, однак подробиці сюжету поки тримають в таємниці. Виробництво фільму «Дістати ножі: Прокинься, мрець» має стартувати найближчим тижнями, а його вихід запланований на 2025 рік.

Попередня частина франшизи «Дістати ножі: Скляна цибуля» вийшла у 2022 році.