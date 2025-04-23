Після скандалу з Хмельницької обласної прокуратури звільнили 16 прокурорів з інвалідністю

Після скандалу з масовим оформленням фіктивних довідок про інвалідність для прокурорів Хмельницької області лише 26 з 63 посадовців пройшли повторну перевірку. Про це йдеться у відповіді міністерства охорони здоров’я на запит «Слідства.Інфо».

За даними відомства, 26 прокурорів Хмельниччини пройшли повторну медичну комісію після 20 жовтня 2024 року, коли стався скандал з викриттям тодішньої очільниці обласної медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи на масштабній корупційній схемі. Як повідомлялось, Крупа допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам Хмельниччини та їхнім близьким родичам.

У міністерстві зазначили, що 13 з 26 прокурорів, які пройшли повторну медкомісію, не отримали статусу людини з інвалідністю.

Відповідь МОЗ на запит «Слідства.Інфо»

За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, в області на сьогодні працюють 47 прокурорів з інвалідністю.

Як повідомляв ZAXID.NET, після скандалу з масовим оформленням довідок з фіктивними діагнозами з Хмельницької обласної прокуратури звільнили 16 прокурорів з інвалідністю.

У жовтні 2024 році тодішню керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина Олександра Крупу правоохоронці викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них виявили готівкою майже 6 млн доларів, брендові прикраси та коштовності. Посадовиця також зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами.

При обшуках посадовиця намагалась викинути через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів. Згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир отримали 24 млн грн офіційних доходів. Усього правоохоронці заарештували понад 150 об’єктів нерухомого майна родини Крупи.

Станом на жовтень 2024 року понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником мали оформлену інвалідність. Після скандалу довкола МСЕК Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 1 січня 2025 року, а генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку.

У квітні 2025 року польські прокурори передали Україні докази ймовірного відмивання коштів родиною Крупи за кордоном: під час перебування у Польщі та Австрії Крупи клали гроші на банківські рахунки та надалі переказували їх у фінустанови США та Швейцарії.

17 квітня НАЗК виявило порушення на понад 34,8 млн грн у деклараціях у депутатки Хмельницької обласної ради й ексголови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Наразі експосадовиця перебуває під вартою у київському СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду та почав позбуватися бізнесу.