Володимир Зеленський під час засідання РНБО щодо корупції в МСЕК

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня «Про протидію корупційним правопорушенням», який передбачає ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та притягнення до відповідальності підозрюваних у корупційних схемах посадовців. Зазначається, що розпочати ліквідацію МСЕК мають з 31 грудня 2024 року після ухвалення відповідного законопроєкту, йдеться у рішенні РНБО, опублікованому на сайті Офісу Президента.

Після проведення засідання РНБО, запланованого на 22 жовтня на тлі масштабних корупційних скандалів у МСЕК та обласних прокуратурах, Володимир Зеленський оголосив про низку рішень для «повернення справедливості», кадрові рішення та «політичну відповідальність» Генерального прокурора Андрія Костіна, який одразу ж після того подав у відставку.

Серед пунктів рішення РНБО є такі:

цифровізація процесів проходження всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.;

перевірку декларацій членів МСЕК;

перевірку й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців;

аудит відповідних пенсійних нарахувань тих посадовців, які мали фіктивні інвалідності;

законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні;

перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Крім того, Кабміну разом із Міністерством охорони здоров’я доручили протягом місяця створити законопроєкт про внесення змін до деяких законів України «з метою забезпечення невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні». Рішення передбачає ліквідацію усіх МСЕК з 31 грудня 2024 року. Володимир Зеленський своїм указом №732 ввів у дію рішення РНБО. Із повним текстом документа можна ознайомитися тут.

«Провів РНБО. За численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована», – повідомив Володимир Зеленський у своєму зверненні 22 жовтня.

Доповнено. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністр МОЗ Віктор Ляшко вже втілив ряд кадрових наказів про звільнення. Йдеться про керівництво центральної МСЕК, а також голів профільного департаменту міністра охорони здоров’я, відповідального за координацію діяльності МСЕК.

Нагадаємо, рішення про ліквідацію МСЕК відбулося на тлі викриття масштабних корупційних схем у низці обласних медико-соціальних експертних комісій. Правоохоронці викрили посадовців з Закарпатської, Рівненської, Харківської, Волинської, Миколаївської та Хмельницької МСЕК, які організували видачу підробних посвідок про інвалідність. Зокрема, голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 49 прокурорам на Хмельниччині та їхнім близьким родичам.

У пресслужбі СБУ повідомили, що станом на 22 жовтня правоохоронці повідомили про підозри 64 посадовцям МСЕК та скасували рішення про понад 4100 висновків про інвалідність за фіктивними документами.