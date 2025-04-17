Під час обшуків у Тетяни Крупи та її сина знайшли 6 мільйонів доларів готівкою, брендові прикраси та коштовності

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у деклараціях ексголови Хмельницького обласного центру медико-санітарної експертизи Тетяни Крупи. Посадовиця вказала недостовірну інформацію на 34,8 млн грн.

Як повідомили 17 квітня на офіційній сторінці НАЗК, після повної перевірки декларації за 2022 рік у депутатки Хмельницької обласної ради та головної лікарки обласного МСЕК виявили ознаки незаконного збагачення, а також декларування недостовірних відомостей на понад 16,5 млн грн.

«Зокрема, декларантка та її чоловік протягом 2022 року вивезли за межі України понад 38 млн грн у різних валютах. Походження 16,4 млн грн не було підтверджено офіційними документами, що є ознаками незаконного збагачення, відомості про такі доходи не зазначені у декларації», – зазначають правоохоронці.

Під час повторної перевірки декларації за 2023 рік зʼясувалося, що посадовиця не вказала 18 млн грн грошових активів, право на вимогу яких має чоловік. Крім того, не вдалося підтвердити джерела походження грошей, які вилучили під час проведення досудового розслідування. Загалом за 2023 рік НАЗК виявило ознаки недостовірних відомостей на понад 18,3 млн грн.

«Під час перевірок також встановлено приховану від декларування криптовалюту, яка належить чоловіку декларантки. Обґрунтовані висновки направлені до Національного антикорупційного бюро України», – додають у НАЗК.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року НАЗК розпочало повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, у якої під час обшуків виявили готівкою майже 6 млн доларів, брендові прикраси та коштовності. Посадовиця також зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами.

Зʼясувалося, що вона допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам області та їхнім близьким родичам. Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду та почав позбуватися бізнесу. Після скандалу МОЗ ініціювало проведення перевірок висновків Хмельницької МСЕК щодо встановлення груп інвалідності військовозобов'язаним, за результатми якої 74 чоловікам скасували інвалідність. НАЗК також перевірило декларацію чоловіка посадовиці Володимира Крупи за 2021 рік й виявило неправдиві відомості на понад 2,2 млн грн.