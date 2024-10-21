Міністерство охорони здоров'я провело перевірки та скасувало висновки щодо встановлення груп інвалідності 74 військовозобов'язаним на Хмельниччині. Перевірки ініціювали після скандалу з викриттям голови обласної медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи на корупційній схемі.

Як йдеться у відповіді МОЗ на запит «Українських новин», загалом комісія переглянула 91 625 рішень Хмельницької МСЕК щодо встановлення груп інвалідності чоловікам призовного віку у період із 27 вересня по 11 листопада 2023 року, а також із 6 по 21 червня 2024 року.

«Нині опрацьовано понад 18 тис. медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані», – йдеться у відповіді на запит.

У 38 випадках чоловікам замість ІІ групи інвалідності встановили ІІІ групу, а у 36 випадках групу інвалідності взагалі скасували.

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Нагадаємо, керівниця медико-соціальної експертної комісії Хмельниччини Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам та їхнім близьким родичам. Після оприлюднення цієї інформації українським журналістом Юрієм Бутусовим Офіс Генерального прокурора повідомив про початок службового розслідування. Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду й почав позбуватися бізнесу.